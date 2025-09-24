В финальный список вошли Елизавета Жаткина, Регина Шайдуллина, Кристина Новицкая, Зарина Гусалова, Мария Груздова, Анна Зубко и Виктор Кондратьев

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Меньше половины из заявленных на чемпионат мира 16 россиян получили от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) право выступить на главном турнире года. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В финальный список участников чемпионата мира, который пройдет с 2 по 11 октября в норвежском Ферде, вошли семь российских тяжелоатлетов. Это Елизавета Жаткина и Регина Шайдуллина (обе - весовая категория до 48 кг), Кристина Новицкая (до 53), Зарина Гусалова (до 69), Мария Груздова и Анна Зубко (обе - до 86), а также Виктор Кондратьев (до 110).

IWF не допустила до участия в турнире девятерых штангистов из России, включенных в основную заявку, а также четырех запасных. Без чемпионата мира остались Зулфат Гараев (до 71), Геворг Серобян и Сергей Петров (оба - до 79), Артем Окулов (до 88), Георгий Купцов (до 94), Хас-Магомед Балаев (до 110) и Даниил Вагайцев (свыше 110), Анастасия Романова (до 77), Яна Сотиева (до 86), а также запасные Рамазан Джанхотов (до 88), Михаил Подкорытов (до 94), Евгения Гусева (до 69) и Дана Теблоева (до 86).

Гараев и Сотиева - бронзовые призеры чемпионата мира - 2021, в активе Окулова золотые медали чемпионатов мира 2015 и 2018 годов, Романова - бронзовый призер чемпионата мира - 2015 и двукратная чемпионка Европы. Балаев весной в статусе нейтрального спортсмена выступал на европейском первенстве в Кишиневе, где занял четвертое место.

Исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Егоров в понедельник сообщил ТАСС о том, что часть российских спортсменов, заявленных на чемпионат мира, не получила подтверждение статуса нейтральных спортсменов (AIN) для выступления на соревнованиях. ФТАР направила запрос в комиссию AIN с требованием о повторном рассмотрении заявок спортсменов. "Считаем, что выступление спортсменов на мировых стартах должно оставаться вне политики, мы делаем все возможное, чтобы увидеть наших ребят на помосте", - заявил собеседник агентства.

Последний раз российские штангисты выступали на чемпионате мира в декабре 2021 года, турнир проходил в Ташкенте.