Команда уступила дома "Бостону" в овертайме

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков забросил первую шайбу за команду в предсезонном домашнем матче с "Бостоном" (4:5 в овертайме).

В июле было объявлено, что 29-летний игрок подписал семилетний контракт с "Рейнджерс", по которому заработает $49 млн. Вратарь хозяев Игорь Шестеркин провел половину матча. У победителей Марат Хуснутдинов забил гол и отдал голевую передачу в овертайме Никите Задорову.

Два периода отыграл вратарь Иван Федотов в гостевом матче "Коламбуса" с "Баффало" (1:2). Форвард "Нью-Джерси" Евгений Дадонов забросил шайбу в домашней игре с "Айлендерс" (6:2), его одноклубник Георгий Романов сыграл в воротах два периода. Вратарь Артур Ахтямов отыграл период за "Торонто" в домашней встрече с "Оттавой" (2:3 в овертайме).