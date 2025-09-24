Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев посоветовал арбитрам обращаться в правоохранительные органы только в случае прямых угроз

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Телефонные номера нескольких футбольных арбитров были опубликованы в интернете, Российский футбольный союз (РФС) относится к этому негативно. Об этом ТАСС рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

"У нас было несколько случаев, когда в сеть сливали телефонные номера арбитров, которые работали на матчах, - сказал Каманцев. - Конечно, мы относимся к этому негативно. Даже если арбитр допустил ошибку, это может быть рабочая ситуация. Это часть профессии. Судьям можем только посоветовать не читать комментарии. Если обращаться в правоохранительные органы, то это вряд ли будет воспринято общественностью позитивно. Может получиться прямо противоположный эффект. Разумеется, если речь не идет о прямых угрозах. Но именно об угрозах, действиях, попадающих под такую статью, нам неизвестно".

"Было несколько ситуаций, когда через банковские приложения оставляли комментарии. Людям это кажется забавным. Главное, чтобы это не было целенаправленно организовано каким-то клубом. Мы обсудили ситуацию, выработали механизм. Если, по мнению судей, есть какие-то реальные угрозы, оскорбления или что-то весомое, то необходимо сообщить об этом. Если обычный хейт, то рекомендуем не читать. С интернет-троллями воевать невозможно", - добавил Каманцев.