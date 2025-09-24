Российский теннисист победил немца Михаэля Штиха со счетом 6:4, 1:6, 1:6, 6:3, 14:12

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Андрей Чесноков сумел абстрагироваться от счета на матчболах представителя Германии Михаэля Штиха в полуфинале Кубка Дэвиса 1995 года. Об этом Чесноков рассказал в интервью ТАСС.

24 сентября 1995 года Чесноков обыграл Штиха со счетом 6:4, 1:6, 1:6, 6:3, 14:12. В пятой партии при счете 7:6 в пользу Штиха Чесноков отыграл девять матчболов на подаче немца.

"Я выиграл первый сет, потом взял другую ракетку. Думал, что будет лучше, но стал проигрывать. Потом взял обратно первую ракетку. Все шло ровно до счета 6:6 в пятом сете, а потом он сделал брейк. Штих подавал очень здорово. Вторую подачу он подавал, как первую, он оказывал давление с самого первого мяча", - сказал Чесноков.

"На матчболах я абстрагировался. Почувствовал, что не могу ошибиться, и думаю, что Штих это тоже почувствовал. За девять матчболов он два раза допустил двойную ошибку. Когда я сделал брейк, Штих думал, что я сыграю по линии, но в последний момент я так здорово обвел его кроссом", - добавил собеседник агентства.

Также он оценил состояние Штиха после игры. "Представляете, что такое для Штиха было иметь девять матчболов на своей подаче и ни один не реализовать - это было просто чудовищно. Это невероятно много, просто океан матчболов".

Сам Чесноков не чувствовал усталости после матча. "Эти эмоции не давали ее чувствовать. После того, как обыграли сборную Германии, мы всю ночь тусовались. Куда бы мы ни приходили, везде нас объявляли. Это были невероятные чувства", - отметил собеседник агентства.

О Кубке Дэвиса 1995 года

Сборная России в 1995 году дошла до финала, где со счетом 2:3 уступила команде США. До матча против сборной Германии россияне обыграли бельгийцев (4:1) и представителей ЮАР (4:1). Для российской команды это был второй выход в финал Кубка Дэвиса в истории. Годом ранее она уступила сборной Швеции.

Чесноков за победу над Штихом был награжден орденом Мужества.