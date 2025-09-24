В день запуска продаж хоккеист обслуживал покупателей на кассе в одном из магазинов

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин угостил болельщиков хлопьями. Об этом сообщила пресс-служба клуба в сети X.

Хлопья были выпущены в честь установления рекорда по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В день запуска продаж Овечкин посетил один из магазинов, где работал на кассе.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу, сейчас на его счету 897 голов. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года.

Ранее Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона НХЛ, которая прошла 18 сентября, из-за полученной травмы. 19 и 20 сентября хоккеист не принимал участия в тренировках, а также пропустил первый предсезонный матч команды против "Бостона" (5:2).