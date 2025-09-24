Российские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на международных соревнованиях

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ожидать изменения отношения к российским спортсменам до окончания специальной военной операции (СВО) не стоит, поскольку Россия сейчас, по сути, противостоит западному миру. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным 18 марта поддержал идею российского лидера организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В интервью ТАСС генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов допустил, что это должна быть игра между сборными России и США.

"Переговоры Дональда Трампа и нашего президента, в результате которых была высказана мысль о возможном матче между хоккейными командами, никак не могут влиять на потепление отношений ни в олимпийском движении, ни в остальных видах спорта. Эта инициатива президентов замечательная сама по себе, спорт всегда во имя мира. Но в международном отношении к нашем спортсменам ничего не поменяется пока идет СВО. Пока мы, по сути, противостоим западному миру, который хочет нас, откровенно говоря, уничтожить, мы говорить о потеплении в спорте не можем", - сказал Валуев.

Российские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, в марте 2023 года было рекомендовано допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта. 19 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде.