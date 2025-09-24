Фигуристка пропустила около месяца из-за травмы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян намеревалась отказаться от участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм из-за травмы. Об этом заявила тренер спортсменки Этери Тутберидзе в интервью платформе "Окко".

По словам Тутберидзе, сезон для Петросян начался с травмы, из-за процесса восстановления фигуристка потеряла 3-4 недели из тренировочного процесса.

"Аделя была вся в сомнениях, говорила, что нет, все, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать, - сказала Тутберидзе. - Ей говорили: "Зачем ты отказываешься, ты что, хочешь запасной девочке отдать это место?" Она сказала: "Да, если она более достойна, пусть она едет". Просто, оказалось, девочка, которая запасная, еще менее готова".

20 сентября Петросян отобралась на Олимпиаду 2026 года, победив в квалификационном турнире в Пекине. Запасной на турнир была заявлена Алина Горбачева. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.