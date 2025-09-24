Спортсмен готовится к сезону в США

ТАСС, 24 сентября. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо госпитализирован из-за укуса осы на тренировке в США. Об этом сообщает телеканал TV2.

Клебо вместе с соотечественником Эмилем Иверсеном с конца августа проходит подготовку к сезону в США. Оса укусила Клебо в руку. По словам спортсмена, его рука покраснела и начала болеть, отек достиг подмышечных лимфатических узлов.

"Мой пульс в состоянии покоя был запредельно высоким в течение трех-четырех дней без тренировок. Мы беспокоимся о пульсе, когда находимся на высоте, - сказал Клебо. - Я лежал в постели, немного играл в PlayStation и пытался расслабиться. Но это скучно, потому что мне хотелось бы побыть на солнышке и заняться спортом".

Клебо 28 лет, он также является 15-кратным чемпионом мира, в его активе четыре победы в общем зачете Кубка мира.