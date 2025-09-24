Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о создании Российского спортивного фонда для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов видит будущее отечественного спорта в тесном взаимодействии с созданным в 2025 году Российским спортивным фондом. Об этом Пегов сообщил ТАСС.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта.

"История, когда букмекеры напрямую финансово поддерживали спортивные федерации, осталась в прошлом, - рассказал Пегов. - Возврата к этому не будет, указом президента РФ создан Российский спортивный фонд. Теперь отечественным спортивным федерациям надо выстраивать отношения и идти в ногу с этим фондом, в этом будущее российского спорта".

Как ранее сообщили в пресс-службе Минспорта РФ, Российский спортивный фонд - это новый механизм поддержки спорта на конкурсной основе, его финансирование будет обеспечиваться за счет целевых отчислений от выручки букмекеров на ставках на иностранные спортивные события. Фонд будет аккумулировать порядка 85% этих средств и распределять их в качестве финансовой поддержки проектов в сфере детско-юношеского, массового и адаптивного спорта, олимпийского и паралимпийского движения. Основными получателями средств станут спортшколы, центры спортивной подготовки, училища олимпийского резерва, федерации по видам спорта и другие физкультурно-спортивные организации.

Программа фонда, рассчитанная на четырехлетний срок, будет согласовываться с правительством РФ. Органами управления фонда определены наблюдательный совет, а также правление и генеральный директор, который будет назначаться Минспортом России сроком до 5 лет.