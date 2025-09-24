Он победил на дистанции 50 метров на спине в категории S4

ТАСС, 24 сентября. Россиянин Роман Жданов стал победителем чемпионата мира по паралимпийскому плаванию на дистанции 50 метров на спине. Соревнования проходят в Сингапуре.

Спортсмен выступал в категории S4. Он преодолел дистанцию за 41,47 секунды.

Жданову 27 лет. Он завоевал вторую золотую медаль на текущем чемпионате мира, всего на его счету семь золотых наград на мировых первенствах. Также спортсмен является трехкратным победителем Паралимпиады в Токио.

Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября.