Овечкин пропустит второй предсезонный матч "Вашингтона"

Ранее российский хоккеист пропустил встречу против "Бостона"

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин пропустит второй матч перед стартом сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил главный тренер команды Спенсер Карбери, комментарий которого приводит журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети X.

По словам Карбери, то, что Овечкин уже тренируется на льду, является хорошим знаком. Также он отметил прогресс в возвращении россиянина, поскольку форвард на прошедшей 24 сентября тренировке сделал больше, чем днем ранее.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы, Карбери сообщил, что травма не представляет серьезной опасности. 19 и 20 сентября хоккеист не принимал участия в тренировках, а также пропустил первый предсезонный матч команды против "Бостона" (5:2). 23 и 24 сентября Овечкин провел тренировки на льду, занимаясь отдельно от команды в бесконтактном джерси.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.

В следующем предсезонном матче "Вашингтон" сыграет дома с "Филадельфией", игра пройдет в ночь на 26 сентября по московскому времени.