НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Цыплаков получил повреждение. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

О точных сроках возвращения российского форварда не сообщается. Также травму получил капитан "Айлендерс" Андерс Ли, который пропустит 1-2 недели.

Цыплакову 27 лет, летом 2024 года он подписал контракт с "Айлендерс" на один сезон. Соглашение было продлено на два года этим летом. В 77 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона нападающий набрал 35 (10 заброшенных шайб + 25 результативных передач) очков. До переезда в НХЛ игрок с 2015 года выступал за команды системы московского "Спартака".