Канадский форвард заключил с бело-голубыми однолетнее соглашение

ТАСС, 24 сентября. В московском хоккейном клубе "Динамо" сложился отличный коллектив, поэтому для канадского форварда Максима Комтуа вариант с подписанием нового контракта с бело-голубыми был в приоритете. Об этом Комтуа рассказал "Спорт-Экспрессу".

28 июля московское "Динамо" заключило новый однолетний контракт с канадским форвардом.

"Здесь меня очень тепло приняли, болельщики поддерживали даже тогда, когда я испытывал трудности. Команда тоже отличная: легионеры и русские ребята держатся вместе. Для меня это идеальная ситуация. Я рад, что оказался здесь, я люблю эту команду. Так что когда вариант с НХЛ отпал, "Динамо" стало для меня выбором номер один", - сказал Комтуа.

Комтуа 26 лет, в 2017 году игрок был выбран во втором раунде драфта НХЛ под общим 50-м номером клубом "Анахайм". Всего в НХЛ хоккеист провел 211 матчей, в которых набрал 87 (38 голов + 49 результативных передач) очков, выступая за "Анахайм", "Вегас" и "Каролину". В июле 2024 года игрок подписал контракт с "Динамо". В 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона он набрал 50 (21 + 29) очков, став вторым снайпером "Динамо". В плей-офф Комтуа стал лучшим бомбардиром команды с 13 (7 + 6) очками. В составе сборной Канады Комтуа стал победителем (2021 год) и серебряным призером (2022) чемпионатов мира.