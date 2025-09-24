Комтуа считает, что "Шанхай Дрэгонс" будет одним из сильнейших клубов КХЛ при Галлане

Галлан возглавил "Шанхай" в августе

ТАСС, 24 сентября. "Шанхай Дрэгонс" под руководством канадского тренера Жерара Галлана будет одной из сильнейших команд в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал канадский нападающий московского "Динамо" Максим Комтуа.

О назначении Галлана стало известно 13 августа.

"Мне он очень нравится как тренер, - сказал Комтуа. - Он великолепный специалист: в первый же сезон вывел "Вегас" в финал Кубка Стэнли. Мы выиграли с ним чемпионат мира. Его карьера говорит сама за себя: он тренер-победитель. Думаю, "Шанхай" в хороших руках. Он привел сюда несколько ребят из "Вегаса", так что против них будет тяжело играть. В КХЛ он точно будет одним из лучших".

До августа 2025 года клуб "Шанхай Дрэгонс" носил название "Куньлунь Ред Стар". Команда была основана в 2016 году и за все время своего существования лишь раз выходила в плей-офф - в 2017 году, уступив в первом раунде магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4 в серии.

Галлану 62 года. В Национальной хоккейной лиге он работал главным тренером "Коламбуса", "Флориды", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Вегаса", с которым в 2018 году дошел до финала Кубка Стэнли. В 2021 году специалист привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.