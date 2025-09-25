Было объявлено 23 сентября, что 24-летний форвард подписал новый трехлетний контракт с "Эдмонтоном"

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Василий Подколзин вернется в Россию в связи со смертью отца. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Отец игрока Александр Подколзин умер прошлой ночью.

Во вторник было объявлено, что 24-летний форвард подписал новый трехлетний контракт с "Эдмонтоном". Его среднегодовая зарплата составит $2,95 млн.

Подколзин выступает за "Эдмонтон" с 2024 года. В регулярном чемпионате прошлого сезона он провел 82 матча, в которых набрал 24 очка (8 голов + 16 результативных передач). Вместе с "Эдмонтоном" россиянин дошел до финала Кубка Стэнли, в плей-офф НХЛ он набрал 10 (3 + 7) очков в 22 играх. Ранее в НХЛ нападающий выступал за "Ванкувер", в России он был игроком подмосковного "Витязя" и петербургского СКА.