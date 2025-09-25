Двукратный обладатель Кубка Гагарина Антипин подписал контракт с "Ладой"

Соглашение рассчитано до конца сезона

ТАСС, 25 сентября. Защитник Виктор Антипин подписал односторонний контракт с тольяттинским хоккейным клубом "Лада". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним защитником рассчитано до конца сезона-2025/26.

Антипин является воспитанником магнитогорского "Металлурга", он выступал за клуб с 2012 по 2017 год, а также с 2017 по 2020-й, став двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он играл за петербургский СКА, подмосковный "Витязь", уфимский "Салават Юлаев" и челябинский "Трактор". Всего в КХЛ защитник провел 743 матча, набрав 235 очков (78 шайб + 157 передач).

В составе сборной России Антипин становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионатов мира. Выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Баффало", провел 47 матчей, отметившись 10 передачами.