Сборная Чехии по волейболу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира

Чехи в четвертьфинале обыграли команду Ирана

ТАСС, 25 сентября. Сборная Чехии обыграла команду Ирана в четвертьфинальном матче чемпионата мира по волейболу. Турнир проходит на Филиппинах

Встреча завершилась со счетом 3-1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21) в пользу чехов. В полуфинале сборная Чехии сыграет с победителем матча между командами США и Болгарии.

Сборная Чехии впервые вышла в полуфинал чемпионата мира. В 1970 году сборная Чехословакии заняла четвертое место на мировом первенстве, которое проходило в Болгарии.

Чемпионат мира завершится 28 сентября. Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах. Действующим победителем соревнований является команда команда Италии.