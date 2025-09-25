Ранее "Салават Юлаев" обменял нападающего в казанский клуб

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Александр Хмелевский договорился с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" о двухлетнем контракте. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Станислав Романов.

"Мы практически договорились о двухлетнем контракте", - сказал Романов.

23 сентября было объявлено, что "Салават Юлаев" обменял Хмелевского в казанский клуб на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию. Генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов рассказал, что поначалу "Салават Юлаев" договорился об обмене Хмелевского в "Авангард", но "Ак Барс" предложил более выгодные условия.

26-летний Хмелевский выступал за "Салават Юлаев" с 2022 года. В прошлом сезоне форвард набрал 57 (25 голов + 32 результативные передачи) очков в 68 матчах регулярного сезона и 15 (8 + 7) очков в 19 матчах плей-офф. В текущем сезоне Хмелевский в 6 играх забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи. В 2021 году в составе сборной США игрок стал бронзовым призером чемпионата мира.