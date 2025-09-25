"Салават Юлаев" подписал пробный контракт с хоккеистом Хохлачевым

Ранее "Лада" расторгла соглашение с нападающим

УФА, 25 сентября. /ТАСС/. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" подписал пробный контракт с нападающим Александром Хохлачевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также "Салават Юлаев" заключил пробное соглашение с нападающим Антоном Берлевым. Игроки на пробном контракте могут принять участие не более чем в трех матчах в течение регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хохлачеву 32 года, он начинал сезон в тольяттинской "Ладе", 17 сентября контракт с ним был расторгнут. Ранее игрок выступал за московский "Спартак" в 2012-2013, 2017-2020 и 2021-2023 годах, по сезону он провел в петербургском СКА и омском "Авангарде", прошлый сезон провел в хабаровском "Амуре" и "Сочи". Дважды Хохлачев становился обладателем Кубка Гагарина, по разу выигрывал серебряные и бронзовые медали молодежного чемпионата мира.

Форвард является лучшим бомбардиром в КХЛ в истории "Спартака". В Национальной хоккейной лиге Хохлачев провел 9 матчей за "Бостон".

"Салават Юлаев" занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 4 очка в 7 матчах. В следующем матче 27 сентября уфимская команда примет омский "Авангард".