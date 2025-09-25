Тренер наказан дисквалификацией еще на один матч условно

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко на один матч и еще на один - условно, за агрессивное поведение. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

18 сентября ЦСКА дома уступил "Балтике" (1:1, 9:10 - по пенальти) в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Крамаренко удалили во втором тайме.

"Мы рассмотрели удаление тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко, он присутствовал лично, приглашали судей, спросили, в чем была агрессивность. На 79-й минуте после проверки системы видеассистента рефери гол "Балтики" был отменен, главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев аплодировал в сторону скамейки ЦСКА. На это Крамаренко отреагировал, использовал ненормативную лексику. Он извинился перед комитетом, признал, что такое поведение неприемлемо. С учетом всех обстоятельств - он принес извинения, первый раз задействован - КДК РФС дисквалифицировал его на два матча, один из них условно, испытательный срок - один год", - сказал Григорьянц.