Софья Великая вошла в состав комиссии атлетов FIE

ТАСС, 25 сентября. Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая вошла в состав комиссии атлетов Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Великую вместе с четырьмя другими атлетами выбрал исполком организации.

Великой 40 лет, она является победительницей Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021) в командном турнире саблисток. Также на ее счету три серебра Олимпиад в индивидуальной сабле. Спортсменка является восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.