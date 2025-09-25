ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" со счетом 5:1 одержал победу над омским "Авангардом" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.
Заброшенными шайбами в составе "Трактора" отметились Александр Рыков (3-я минута), Григорий Дронов (14), Егор Коршков (37) и Джошуа Ливо (58 и 60). У "Авангарда" отличился Семен Чистяков (45).
"Трактор" набрал 12 очков в 9 матчах и занимает 3-е место на Востоке. "Авангард" прервал серию из шести побед. Омская команда располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков после 8 игр.
Следующий матч "Авангард" проведет 27 сентября в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Трактор" 30 сентября на выезде встретится с московским "Спартаком".
1
"Локомотив"
8
5
0
1
0
1
0
1
29-14
13
2
"Торпедо"
8
4
2
0
0
1
0
1
25-16
13
3
"Динамо" Мн
7
3
1
0
1
1
0
1
19-15
10
4
ЦСКА
9
4
0
0
1
0
0
4
24-27
9
5
СКА
7
3
1
0
0
1
0
2
25-19
9
6
"Спартак"
8
2
0
1
1
2
0
2
25-28
9
7
"Динамо" М
8
1
1
2
1
0
0
3
22-28
9
8
"Северсталь"
8
4
0
0
0
0
0
4
19-18
8
9
"Шанхай Дрэгонс"
7
2
1
0
1
1
0
2
21-21
8
10
"Сочи"
7
1
0
2
0
1
0
3
16-22
7
11
"Лада"
7
1
0
0
1
0
0
5
14-32
3
1
"Металлург"
8
4
1
1
1
1
0
0
31-20
14
2
"Авангард"
8
4
1
1
0
0
0
2
29-21
12
3
"Трактор"
9
4
1
0
1
1
0
2
29-25
12
4
"Нефтехимик"
8
4
1
0
0
0
0
3
25-23
10
5
"Автомобилист"
8
3
0
1
0
0
0
4
25-25
8
6
"Амур"
8
3
0
0
2
0
0
3
17-18
8
7
"Адмирал"
7
2
0
1
2
0
0
2
18-15
8
8
"Сибирь"
7
1
0
3
0
0
0
3
12-14
8
9
"Барыс"
7
1
1
1
0
1
0
3
17-20
7
10
"Ак Барс"
7
2
0
0
1
0
0
4
16-26
5
11
"Салават Юлаев"
7
0
1
0
1
1
0
4
14-23
4