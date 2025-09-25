Встреча завершилась со счетом 5:1

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" со счетом 5:1 одержал победу над омским "Авангардом" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе "Трактора" отметились Александр Рыков (3-я минута), Григорий Дронов (14), Егор Коршков (37) и Джошуа Ливо (58 и 60). У "Авангарда" отличился Семен Чистяков (45).

"Трактор" набрал 12 очков в 9 матчах и занимает 3-е место на Востоке. "Авангард" прервал серию из шести побед. Омская команда располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков после 8 игр.

Следующий матч "Авангард" проведет 27 сентября в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Трактор" 30 сентября на выезде встретится с московским "Спартаком".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 8 5 0 1 0 1 0 1 29-14 13 2 "Торпедо" 8 4 2 0 0 1 0 1 25-16 13 3 "Динамо" Мн 7 3 1 0 1 1 0 1 19-15 10 4 ЦСКА 9 4 0 0 1 0 0 4 24-27 9 5 СКА 7 3 1 0 0 1 0 2 25-19 9 6 "Спартак" 8 2 0 1 1 2 0 2 25-28 9 7 "Динамо" М 8 1 1 2 1 0 0 3 22-28 9 8 "Северсталь" 8 4 0 0 0 0 0 4 19-18 8 9 "Шанхай Дрэгонс" 7 2 1 0 1 1 0 2 21-21 8 10 "Сочи" 7 1 0 2 0 1 0 3 16-22 7 11 "Лада" 7 1 0 0 1 0 0 5 14-32 3