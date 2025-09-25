Более 70 паралимпийцев из РФ принимают участие в ЧМ по легкой атлетике в Индии

Турнир с участием более 2 тыс. спортсменов стартовал в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Более 70 российских спортсменов принимают участие в чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике, который стартовал в Индии. Церемония открытия состоялась на стадионе имени Джавахарлала Неру в индийской столице.

В течение девяти дней на чемпионате мира будут разыграны 186 комплектов медалей, ожидается участие более 2 тыс. спортсменов из разных стран.

Как сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России, в заявку на участие в турнире включены 70 российских легкоатлетов и 3 спортсмена-ведущих. Среди участников - заслуженные мастера спорта России: трехкратные паралимпийские чемпионы Андрей Вдовин и Маргарита Гончарова, двукратные паралимпийские чемпионы Александр Костин, Елена Паутова, Дмитрий Сафронов, Владимир Свиридов, Александр Яремчук, Евгений Торсунов, чемпионы Паралимпийских игр Денис Гнездилов, Галина Липатникова, Иван Ревенко, Альберт Хинчагов, а также призеры Паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы.

Старший тренер сборной России по легкой атлетике спорта лиц с ПОДА (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата - прим. ТАСС) Олег Костюченко рассказал ТАСС, что все спортсмены благополучно прибыли в Нью-Дели. "Организаторы создали все условия для выступлений, а знакомство со стадионом, проживанием, питанием и логистикой у нас уже состоялось на тестовых соревнованиях в марте. Сейчас главная сложность - непривычно знойная и влажная погода, столбик термометра днем поднимается за 45 градусов. Команда готова к таким вызовам: все проинструктированы, медики находятся наготове, а спортсмены настроены подтвердить свой высокий уровень", - отметил он.

По словам министра спорта Индии Мансукха Мандавии, этот чемпионат - одно из крупнейших спортивных событий в стране. "Учитывая участие более 100 стран, это не только крупнейшее параатлетическое спортивное мероприятие, когда-либо проводившееся в Индии, но и отражение нашего потенциала, богатой культуры и преданности спорту как объединяющей силе. Мы стремимся к тому, чтобы каждый параатлет имел возможность воспользоваться инфраструктурой мирового класса и ощутил полную поддержку", - сказал он.

"Выдающиеся выступления паралимпийцев заставляют переосмыслить значение стойкости и решимости, вдохновляя как спортсменов, так и простых людей по всему миру. Их достижения укрепили коллективную веру в то, что нет непреодолимых препятствий", - заявил в приветственном слове к участникам ЧМ премьер-министр Индии Нарендра Моди.