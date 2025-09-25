Словак выступал за "Бостон" с 2006 по 2020 год

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли 2011 года в составе "Бостона" словак Здено Хара назначен на должность советника клуба по хоккейным операциям. Об этом сообщает пресс-служба "Бостона".

"Бостон" рад и гордится возвращением Здено. В роли консультанта и наставника Здено поделится с нашими игроками и тренерами своим опытом преданного спортсмена, уважаемого лидера и одного из величайших игроков НХЛ (Национальной хоккейной лиги - прим. ТАСС) всех времен", - сказал генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини.

Харе 48 лет, он выступал за "Бостон" с 2006 по 2020 год, также в НХЛ он был игроком "Нью-Йорк Айлендерс", "Оттавы" и "Вашингтона". Всего в НХЛ Хара провел 1 680 матчей (седьмое место в истории лиги среди всех игроков и первое - среди защитников), в которых забросил 209 шайб и отдал 471 голевую передачу. В составе сборной Словакии он стал серебряным призером чемпионата мира 2000 года в Санкт-Петербурге и 2012 года в Финляндии и Швеции. В июне 2025 года стало известно, что чеха введут в Зал хоккейной славы в Торонто.