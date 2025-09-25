На турнире выступят около 100 гимнасток в индивидуальной программе и порядка 36 команд в групповых упражнениях

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Заключительный отборочный этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике стартует в пятницу в Казани. По его итогам определятся участницы финала, который пройдет с 17 по 22 октября в Москве.

Столица Татарстана будет принимать соревнования с 26 по 28 сентября. На казанский ковер выйдут по 24 сильнейших спортсменки, выступающих во взрослом и юниорском личных первенствах, а также по 10 команд среди сеньорок и юниорок. К ним присоединятся спортсменки, которые прошли по квоте Международной ассоциации "Небесная грация", а также сборные Армении, Белоруссии, Вьетнама, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана и Узбекистана.

Всего в Казани выступят около 100 гимнасток в индивидуальной программе и порядка 36 команд в групповых упражнениях. В финал выйдут только 15 сеньорок, 15 юниорок и 12 команд.

По итогам первых двух этапов, которые проходили в первой половине 2025 года в Москве и Сириусе, в индивидуальном зачете среди сеньорок лидируют Мария Борисова (Санкт-Петербург - "Небесная грация") с 60 баллами, Ульяна Янус (Омская область, 54 балла), Владислава Шаронова (Ивановская область, 48 баллов) и Милена Щенятская (Ростовская область, 48 баллов). В юниорском зачете после двух турниров лидерство захватила София Ильтерякова (Москва, 60 баллов). Второй идет Кира Яблочникова (Сахалинская область, 48 баллов), третьей - Каролина Тарасова (Краснодарский край - "Небесная грация", 46 баллов).

В групповых упражнениях среди сеньорок лидирует команда Нижегородской области (58 баллов), второе и третье места делят сборная России и команда Санкт-Петербурга, имеющие в активе по 48 баллов. Среди юниорок первое место у команды "Небесной грации" (54 балла), у команд Омской и Нижегородской областей по 48 баллов.

Кубок Сильнейших - это серия международных соревнований, призванная выявить наиболее стабильных и талантливых спортсменок сезона. Соревнования проводятся с 2022 года и состоят из трех отборочных этапов и финала, в котором участвуют лучшие гимнастки, набравшие наибольшее количество баллов по итогам трех этапов. Организаторы соревнований - Министерство спорта РФ и Федерация гимнастики России.