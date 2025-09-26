Команда российского нападающего проиграла со счетом 2:7

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Монреаля" Иван Демидов отдал голевой пас в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Торонто" (2:7), набрав первое очко в предсезонных играх.

19-летний россиянин в двух матчах последнего регулярного сезона набрал два очка по системе "гол + пас" (1 + 1). В пяти играх плей-офф он сделал две голевые передачи.

Форвард "Вашингтона" Иван Мирошниченко забросил шайбу в домашнем матче с "Филадельфией" (5:1). Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не принимал участия в игре, он продолжает тренироваться отдельно от команды из-за полученной ранее травмы.

Вратарь "Баффало" Александр Георгиев пропустил пять шайб, проведя полный гостевой матч с "Детройтом" (2:5). Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов провел первый предсезонный матч, не отметившись результативными действиями в домашней игре против "Далласа" (2:5).