Получивший тяжелую травму колена гимнаст сборной России Новиков перенес операцию

Старший тренер сборной Валентина Родионенко сообщила, что спортсмена ждет длительное восстановление

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Победитель Кубка сильнейших спортсменов по спортивной гимнастике в личном многоборье Даниил Новиков получил тяжелую травму колена во время контрольной тренировки, спортсмен уже перенес операцию. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"К нашему очень большому сожалению, Даниил в понедельник во время контрольной тренировки неудачно приземлился после выполнения упражнений и серьезно травмировал колено, - рассказала Родионенко. - Гимнаст уже перенес операцию, теперь его ждет длительное восстановление. Ясно, что в этом сезоне он выступать уже не будет".

Новикову 19 лет, весной на Кубке России в Новосибирске он выиграл золото в упражнениях на перекладине.