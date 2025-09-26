Анастасия Шубская посетила Всемирный банк, который расположен недалеко от Белого дома

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Анастасия Шубская, жена российского хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина, опубликовала фотографию с флагом России из штаб-квартиры Всемирного банка. Фотография размещена на странице Шубской в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Штаб-квартира Всемирного банка расположена в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.