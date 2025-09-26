МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила российскому гимнасту Александру Карцеву нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба FIG.
Ранее Карцев был включен в заявку на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Индонезии. Турнир пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.
Карцеву 23 года, он является шестикратным чемпионом России, призером кубка страны, победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля.