Летние олимпийские виды спорта Российский гимнаст Карцев получил нейтральный статус

Александр Карцев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Спортсмен сможет выступать на турнирах под эгидой международной федерации, в том числе на чемпионате мира в Индонезии в октябре