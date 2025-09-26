Тренер "Шанхай Дрэгонс" Галлан рассказал, что его удивило в КХЛ

Канадец признался, что раньше не совершал таких перелетов, как на Дальний Восток

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Тренер китайского клуба "Шанхай Дрэгонс" Жерар Галлан отметил, что ему было тяжело добираться на Дальний Восток, и таких длительных перелетов он раньше не совершал. Об этом канадец сообщил "Спорт-Экспрессу".

15 сентября в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай" уступил хабаровскому "Амуру" (4:5), а спустя два дня проиграл владивостокскому "Адмиралу" (0:4).

"Было тяжело добираться на Дальний Восток. Раньше никогда не совершал таких перелетов - сначала десять часов в самолете и спустя еще десять часов после прилета уже матч. Мы только успели перекусить и сразу вышли на лед, тем не менее в первом матче команда выглядела хорошо, сражалась. А вот последняя встреча, в которой мы проиграли "Адмиралу", получилась заметно слабее, но парни бились. Главное, что эту поездку мы уже завершили, это плюс", - рассказал Галлан.

Галлан возглавил "Шанхай Дрэгонс" летом 2025 года. Ранее специалист работал в ряде клубов Национальной хоккейной лиги, а также в сборной Канады. После семи матчей нового сезона КХЛ "Шанхай" занимает девятое место в Западной конференции, набрав восемь очков.