Футболист "Барселоны" Ямаль вернулся к тренировкам после травмы

13 сентября пресс-служба "Барселоны" сообщила о травме испанца

МАДРИД, 26 сентября. /ТАСС/. Испанский футболист "Барселоны" Ламин Ямаль приступил к тренировкам. Об этом игрок написал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

13 сентября пресс-служба "Барселоны" сообщила о травме Ямаля.

"Привет! Я вернулся", - сообщил Ямаль.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником "Барселоны". Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за "Барселону", забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль в трех матчах чемпионата Испании забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.

Ближайший матч "Барселона" проведет 28 сентября. В чемпионате Испании команда примет "Реал Сосьедад".