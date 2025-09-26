Киселева уверена, что на ОИ не станут занижать оценки хорошо подготовленным спортсменам

Олимпийская чемпионка отметила, что нужно быть на три головы выше своих соперников

ТВЕРЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева считает, что судьи не станут занижать оценки хорошо подготовленным российским спортсменам на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Как рассказала ТАСС Киселева, спортсмену важно сосредоточиться на своих действиях, а не на субъективных оценках или человеческом факторе.

В пятницу Киселева выступила в историческом парке "Россия - моя история" в Твери в качестве спикера просветительского марафона "Знание. Первые".

"Если ты приезжаешь на соревнования готовый, если ты показываешь уровень, который выше на три головы, чем уровень твоих соперников, ни у одного судьи не поднимется рука поставить тебе оценку ниже. Так нас всегда учили наши тренеры, Татьяна Николаевна Покровская, которая 25 лет подряд выигрывала со всеми командами золото на всех мировых турнирах. Поэтому много работать, не думать о субъективности и о человеческом факторе, а просто выполнять честно свою работу на сто процентов", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, существуют субъективные виды спорта, где оценка основывается на мнении судей, а не только на объективных измеримых показателях: гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание и другие. "Есть еще ряд видов спорта, где не существует каких-то объективных критериев, такие как сантиметры, секунды, голы, очки. Здесь действительно все зависит от человеческого фактора, от оценок судей. Но в каждом виде спорта есть свои правила, в каждом виде спорта есть то направление, в котором ты двигаешься", - добавила Киселева.

Марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России и организован обществом "Знание" при поддержке ГК "Росатом". Главное просветительское событие, которое проходит с 26 по 28 сентября, охватит более 25 тыс. молодых людей из всех регионов России и других стран. Участники узнают об открытиях, технологиях и инновациях в атомной отрасли, о значении мирного атома для энергетики, логистики, медицины, градостроительства, космонавтики и других сфер.