Тренер Галлан отметил, что политическая ситуация не повлияла на его переезд в Россию

ТАСС, 26 сентября. Политическая ситуация не повлияла на переезд в Россию главного тренера китайского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс" Жерара Галлана. Об этом канадец рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Все, с кем я общался, говорили, что никаких проблем нет. И когда я сам приехал, был даже удивлен - здесь об этом вообще не слышишь. В жизни, в быту о политических событиях никто не говорит", - сказал Галлан.

Канадский тренер возглавил "Шанхай Дрэгонс" летом 2025 года. Ранее специалист работал в ряде клубов Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также в сборной Канады. После семи матчей нового сезона КХЛ "Шанхай" занимает девятое место в Западной конференции, набрав восемь очков.