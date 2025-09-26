Жерар Галлан с 2021 по 2023 год возглавлял "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступает Артемий Панарин

ТАСС, 26 сентября. Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемию Панарину трудно показывать в плей-офф такую же яркую игру, как в регулярном чемпионате, из-за давления со стороны соперников. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер "Рейнджерс" Жерар Галлан.

Галлан возглавлял "Рейнджерс" с 2021 по 2023 год.

"Плей-офф - это совсем другой хоккей. Дело не в том, что Артемий боится жесткости. Соперники прекрасно знают, кто в нашей команде лидер, и стараются постоянно держать его рядом, бить, цеплять. Для меня Панарин - отличный парень, прекрасный игрок, но на него было колоссальное давление все два года. "Рейнджерс" - это клуб, где всегда ждут Кубок Стэнли, и последние сезоны команда была очень близка к нему. Но если не выигрываешь, то происходят перемены", - сказал Галлан.

Панарину 33 года, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В 80 матчах прошлого регулярного чемпионата россиянин забросил 37 шайб и сделал 52 результативные передачи. В составе сборной России Панарин стал серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Первый матч нового регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" проведут в ночь на 8 октября по московскому времени с "Питтсбургом".