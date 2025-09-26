ТАСС: МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета РФ 27 сентября

В пятницу рассмотрение вопроса было перенесено по техническим причинам

СЕУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета примет решение по вопросу статуса Паралимпийского комитета России (ПКР) 27 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Решение по восстановлению статуса ПКР будет принято Генассамблеей Международного паралимпийского комитета в субботу. В пятницу рассмотрение вопроса было перенесено по техническим причинам", - сообщил собеседник агентства.

Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на Генеральной ассамблее в 2023 году. Как ранее заявил ТАСС президент ПКР Павел Рожков, в числе претензий к организации нарушение олимпийского перемирия, нейтральная позиция в отношении к специальной военной операции, хотя в уставе МПК приветствуется именно нейтральность в отношении политических вопросов.