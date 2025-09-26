Капитан клуба НХЛ "Флорида" Барков может пропустить сезон из-за травмы

Он получил повреждение на тренировке

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Представляющий Финляндию нападающий Александр Барков, являющийся капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида", может пропустить сезон-2025/26 из-за травмы. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Элиотт Фридман.

Барков получил повреждение 25 сентября на тренировке. Как отмечает Фридман, более подробная информация появится в течение следующих 24-48 часов.

Баркову 30 лет, он выступает за "Флориду" с 2013 года, в 2024 и 2025 годах вместе с командой он завоевал Кубок Стэнли. В составе сборной Финляндии он стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года и бронзовым призером Олимпиады 2014 года. Отец нападающего - Александр Барков - старший - является главным тренером московского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Спартак", в 2025 году команда под его руководством стала обладателем Кубка Харламова.