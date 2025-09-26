Международная федерация баскетбола продолжает полагаться на рекомендации МОК, никаких изменений в этом отношении не предвидится

ТАСС, 26 сентября. Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранит израильские сборные от соревнований под своей эгидой в случае соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo со ссылкой на представителя FIBA.

"Реальность текущей ситуации такова, что FIBA продолжает полагаться на руководящие принципы и рекомендации МОК и следовать им, поэтому никаких изменений в этом отношении не предвидится. Следовательно, на данный момент никаких ограничений в отношении израильских спортсменов или израильских команд не существует", - сообщил газете представитель FIBA.

Также Mundo Deportivo приводит заявление Евролиги, которая также не намерена отстранять от участия в турнире тель-авивские "Маккаби" и "Хапоэль". "Баскетбол служит мостом, объединяющим людей, а не разделяющим их. Следовательно, наша обязанность - действовать независимо от геополитических конфликтов", - заявили в Евролиге.

В марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают в соревнованиях, которые проводит Евролига. С тех пор отстранение не раз продлевалось.

Ситуация с отстранением израильских футбольных клубов и сборных

Ранее ТАСС сообщал, что восемь экспертов ООН просят Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

По информации The Times, руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Как отметил источник, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе. В УЕФА отметили, что официальных обращений не поступало, никаких мер для подобной процедуры нет.

24 сентября портал Israel Hayom сообщил, что УЕФА не будет отстранять израильские клубы и сборные из-за давления со стороны США. 25 сентября The Times со ссылкой на свои источники сообщил, что УЕФА может принять решение об исключении израильских команд и сборных из турниров под эгидой организации на следующей неделе.

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.