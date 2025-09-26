Навка назвала тяжелой и болезненной утратой смерть Кеосаяна

В пятницу главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа, российского кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Смерть режиссера Тиграна Кеосаяна является тяжелой и болезненной утратой, однако он будет жить вечно в сердцах и памяти. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

В пятницу главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа, российского кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Ранее сообщалось, что он пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев находился в коме в связи с проблемами с сердцем.

"Тигран, как же нам будет тебя не хватать, страшная утрата. Невозможно представить, что больше не будет этих теплых и уютных вечеров, когда ты рассказываешь анекдоты, играешь на рояле, поешь песни, нежно целуешь свою Маргошу и ревнуешь ее даже к подругам. Или когда ты шутишь и вспоминаешь, что знал меня еще маленькой девочкой, этих душевных бесед и дружеских споров", - написала Навка.

"Невозможно грустно, тяжело и больно. Спи спокойно, наш дорогой друг. В наших сердцах и памяти ты будешь жить вечно", - добавила она.

Кеосаян - заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Был президентом международного кинофестиваля "Евразия-кинофест", членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств. Среди его работ - "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной" и другие. Всего режиссер поставил более 15 фильмов и сериалов. Кеосаян также вел ряд передач на российском телевидении.