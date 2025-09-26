Президент UCI отверг возможность отстранения израильских велогонщиков

По словам Давида Лапартьяна, ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях

ТАСС, 26 сентября. Целью Международного союза велосипедистов (UCI) является объединение людей с помощью спорта, поэтому израильские велогонщики не будут отстранены от соревнований. Об этом заявил переизбранный президент UCI Давид Лапартьян, комментарий которого приводит агентство Рейтер.

"Мы не инструмент санкций, мы инструмент, служащий идеалу сплочения людей с помощью объединяющей силы спорта в целях содействия миру. А мир не достигается через исключение. Поэтому да, израильским спортсменам рады, так же, как и палестинским спортсменам, которых мы принимаем на наших соревнованиях, как и всем спортсменам со всего мира. В этом и заключается сила олимпийского движения", - сказал Лапартьян.

"Участие спортсменов из России? Посмотрите на Олимпийские игры в Париже: там были все страны, и хотя российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, они все равно там были. Мы считаем, что ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях", - добавил он.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Ситуация с отстранением израильских футбольных клубов и сборных

Ранее ТАСС сообщал, что восемь экспертов ООН просят Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

По информации The Times, руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Как отметил источник, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе. В УЕФА отметили, что официальных обращений не поступало, никаких мер для подобной процедуры нет.

24 сентября портал Israel Hayom сообщил, что УЕФА не будет отстранять израильские клубы и сборные из-за давления со стороны США. 25 сентября The Times со ссылкой на свои источники сообщил, что УЕФА может принять решение об исключении израильских команд и сборных из турниров под эгидой организации на следующей неделе.

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.