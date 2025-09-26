На пост баллотируются бразилец Эндрю Парсонс и Дон Хён Бэ из Южной Кореи

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Выборы главы Международного паралимпийского комитета (МПК) состоятся в субботу на заседании генеральной ассамблеи организации. Мероприятие пройдет в Сеуле.

На пост баллотируются два кандидата: действующий глава МПК бразилец Эндрю Парсонс и Дон Хён Бэ из Южной Кореи. Парсонсу 48 лет, он возглавляет МПК с 2017 года. В 2022 году МПК отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине. При этом перед началом соревнований Парсонс заявлял, что МПК должен сохранять нейтралитет и не допускать влияния политики на спорт. Как ранее сообщил ТАСС глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, в числе претензий МПК к организации нарушение олимпийского перемирия, нейтральная позиция в отношении к специальной военной операции.

29 сентября 2023 года генеральная ассамблея МПК в Бахрейне частично приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, в том числе в Паралимпийских играх в Париже.

Парсонс в своей программе указывает на то, что обладает большим опытом управления организацией, который поможет ей в будущем. Дон Хён Бэ 42 года, он является главой Федерации паралимпийского лыжного спорта Южной Кореи, был начальником команды своей страны на Паралимпийских играх в Пхенчхане и Париже. В своей предвыборной программе он пообещал увеличить квоты на международных паралимпийских соревнованиях.

Оба кандидата намерены выводить отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК) на новый уровень и более тесно сотрудничать с организацией, поэтому ждать серьезных изменений касательно российского спорта не приходится.

В сентябре МОК провел заседание исполкома, в ходе которого сохранил все действующие ограничения в отношении российских спортсменов.