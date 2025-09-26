Подопечные Мурада Мусаева в гостях встретятся с "Ростовом"

ТАСС, 27 сентября. Программа 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Ахмат" - "Акрон", "Локомотив" - "Рубин", "Ростов" - "Краснодар" и "Зенит" - "Оренбург".

Среди матчей субботы выделяется игра между московским "Локомотива" и казанским "Рубином", она пройдет на "РЖД-Арене" в Москве и начнется в 16:30 мск. На этой неделе состав "Рубина" пополнил пятикратный чемпион России Далер Кузяев. 32-летний полузащитник и казанский клуб заключили соглашение до лета 2026 года.

"Мы же понимаем все прекрасно, провели все тесты, ему нужно определенное время. Мы надеемся, что небольшое. В четверг он проведет в группе часть тренировки, после этого уйдет к тренеру по физподготовке. Посмотрим, как быстро можно будет поставить его в хорошие физические кондиции, будем смотреть по ситуации, - сказал главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Мы все его хорошо знаем, у меня он начинал, профессионал, внимательно относится к режиму".

"Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков, и остается одной из двух команд, не проигрывавшей в текущем сезоне чемпионата России. Также ни одного поражения в нынешнем розыгрыше не потерпела калининградская "Балтика". Красно-зеленые подходят к матчу с серией из пяти ничейных результатов в чемпионате. "Рубин" с 15 очками располагается на 8-й позиции. В этом матче могут встретиться на поле лучшие бомбардиры сезона РПЛ: полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков и нападающий "Рубина" Мирлинд Даку лидируют в бомбардирской гонке, забив по 8 мячей.

Игровой день стартует в Грозном, "Ахмат" на своем поле встретится с тольяттинским "Акроном". Начало матча запланировано на 14:00 мск. "Ахмат" под руководством Станислава Черчесова пока что не проигрывает в текущем сезоне РПЛ, на счету команды 3 победы и 3 ничьих. "Акрон" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. "Ахмат" с 12 очками располагается на 9-й позиции.

"Зенит" пока без Жерсона

В другом матче дня лидер РПЛ "Краснодар" в гостях сыграет с "Ростовом", встреча начнется в 19:00 мск. Краснодарская команда с 19 очками возглавляет таблицу чемпионата России, подопечные Джонатана Альбы с 9 очками располагаются на 11-й позиции. "Ростов" подходит к матчу с серией из четырех игр без поражений в чемпионате. "Краснодар" в прошлом туре уступил дома петербургскому "Зениту" со счетом 0:2.

Завершит день матч между "Зенитом" и "Оренбургом", игра начнется в 19:30 мск. Петербургская команда с 16 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" с 7 очками идет 13-м. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил, что полузащитник Жерсон занимается по индивидуальной программе. "Думаю, что в скором времени он фрагментарно начнет работать с командой", - сказал Семак журналистам.

Программа 10-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день самарские "Крылья Советов" дома уступили московскому "Динамо" со счетом 2:3. 28 сентября состоятся матчи ЦСКА - "Балтика", "Динамо" (Махачкала) - "Сочи" и "Спартак" - "Пари Нижний Новгород".