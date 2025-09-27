База подготовки находится в высокогорье на высоте 2 400 метров

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с 2026 года начнет отправлять ведущих отечественных бегунов на тренировочные сборы в Кению. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

"Мы достигли договоренности с Беговым сообществом по организации сборов для российских спортсменов в 2026 году, - рассказал Ярышевский. - Уже выбрана база подготовки - она находится в Кении в высокогорье на высоте 2 400 метров, если я не ошибаюсь, там топовые атлеты готовятся".

"Там уже побывали сотрудники ВФЛА вместе с представителями Бегового сообщества, посмотрели несколько баз и остановили свой выбор на этой. Также достигнута договоренность о том, как будет сформирован список группы, которая отправится на тренировочные сборы в Кению. В нее войдут до пяти любителей высокого уровня, еще до 10 профессиональных спортсменов, а также иностранные атлеты, подобранные с участием нашего иностранного партнера. Все члены группы будут тренироваться в Кении в одно и то же время, предполагается до трех таких сборов в течение года. Первый сбор должен стартовать в начале весны 2026 года", - добавил собеседник ТАСС.

По словам Ярышевского, в настоящее время идет выработка принципов отбора на тренировочные мероприятия в Кении. "По согласованию с Беговым сообществом до конца года будут разработаны квалификационные требования и в соответствии с ними сформирован список наших атлетов: профессиональных спортсменов и любителей высокого уровня. Отобранные российские бегуны впоследствии все вместе будут тренироваться с иностранными спортсменами, с которыми через наших партнеров будут достигнуты договоренности о совместной работе", - заключил представитель ВФЛА.