Срок восстановления хоккеиста займет от семи до девяти месяцев

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Александр Барков получил травмы передней крестообразной связки и медиальной коллатеральной связки. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Барков успешно перенес операцию. Срок восстановления займет от семи до девяти месяцев. Форвард получил повреждение на тренировке, которая проходила 25 сентября.

Баркову 30 лет, он выступает за "Флориду" с 2013 года, в 2024 и 2025 годах вместе с командой он завоевал Кубок Стэнли. В составе сборной Финляндии он стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года и бронзовым призером Олимпиады 2014 года. Отец нападающего - Александр Барков - старший - является главным тренером московского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Спартак", в 2025 году команда под его руководством стала обладателем Кубка Харламова.