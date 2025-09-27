МПК полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет Белоруссии

Членство Белоруссии было частично приостановлено в 2023 году

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала за полноценное восстановление членства Паралимпийского комитета Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба МПК.

В первом туре делегаты генеральной ассамблеи в Сеуле не поддержали предложение о полной приостановке членства белорусской организации: 119 проголосовали против, 48 поддержали инициативу, 9 воздержались. Во втором туре 103 делегата отдали голоса против продолжения частичной приостановки членства Паралимпийского комитета Белоруссии, 63 высказались за сохранение данного статуса, еще 10 воздержались от голосования.

Ранее на генеральной ассамблее МПК было принято решение о полноценном восстановлении статуса Паралимпийского комитета России (ПКР). В первом раунде против полного отстранения ПКР проголосовало 111 делегатов, за - 55, 11 - воздержались. Во втором туре за отмену частичного отстранения ПКР проголосовал 91 делегат, против - 77, 8 - воздержались. Голосование по этому вопросу изначально было назначено на 26 сентября, однако его перенесли на день по техническим причинам.

Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее в 2023 году.