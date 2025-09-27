В субботу Международный паралимпийский комитет проголосовал за восстановление членства ПКР

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Допуск российских паралимпийцев на Игры в Италии с флагом и гимном является победой здравого смысла. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В субботу делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовали за восстановление членства ПКР в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

"Это победа здравого смысла, - сказал Свищев. - Понимаем, что еще есть вопросы отбора, которые тоже не так просты для наших паралимпийцев. Но такое решение, очевидно, косвенно должно влиять и давать пример МОК, а также международным федерациям".

Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.