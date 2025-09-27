В субботу Международный паралимпийский комитет снял отстранение с ПКР

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) должен посмотреть на отношение Международного паралимпийского комитета (МПК) к России. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

В субботу делегаты генеральной ассамблеи МПК в Сеуле проголосовали за восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

"Не сильно неожиданное решение, потому что в прошлый раз было голосование на грани допуска, - сказала Журова. - Было понимание, что, если ситуация поменяется, могут отреагировать по-другому. Так и получилось, слава богу, к таким людям, как паралимпийцы, отношение правильное. Еще, я так понимаю, что с флагом и гимном будут выступать. Что касается МОК, то думаю, что они должны посмотреть, как делают их коллеги, как относятся к спортсменам".

"Это очень хорошо для наших паралимпийцев. Были моменты, когда их вообще никуда не допускали. Это было очень грустно. Прям радостно за них, хороший пример", - добавила Журова.

Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.