Глава ПКР выразил надежду, что международные федерации теперь будут "более сговорчивыми"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Восстановление полноценного членства Паралимпийского комитета России (ПКР) станет ориентиром для Международного олимпийского комитета (МОК) в ситуации с Олимпийским комитетом России (ОКР). Об этом заявил министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев, комментарий которого предоставлен ТАСС пресс-службой ведомства.

В субботу делегаты генеральной ассамблеи МПК в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства Паралимпийского комитета России в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

"Поздравляю все наше спортивное сообщество - это результат большой работы, - сказал Дегтярев. - Убежден, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК, и для других международных федераций, которые будут более сговорчивыми".

В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже доставлена в МОК.