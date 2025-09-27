Россиянин Калина стал девятикратным чемпионом мира по параплаванию

Второе место на дистанции 100 метров брассом занял Даниил Смирнов

ТАСС, 27 сентября. Россиянин Андрей Калина стал победителем чемпионата мира по паралимпийскому плаванию на дистанции 100 метров брассом. Турнир проходит в Сингапуре.

Калина преодолел дистанцию за 1 минуту 08,43 секунды. Второе место занял Даниил Смирнов - 1 минута 10,72 секунды. Они выступали в классе SB8 (спортсмены с нарушениями физического здоровья).

Калине 38 лет. Он стал девятикратным чемпионом мира. Также на его счету семь золотых награды на Паралимпиаде.

Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября.

