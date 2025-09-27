27 сентября, 13:15
Россиянин Калина стал девятикратным чемпионом мира по параплаванию

Андрей Калина . Станислав Красильников/ ТАСС
Андрей Калина
© Станислав Красильников/ ТАСС
Второе место на дистанции 100 метров брассом занял Даниил Смирнов

ТАСС, 27 сентября. Россиянин Андрей Калина стал победителем чемпионата мира по паралимпийскому плаванию на дистанции 100 метров брассом. Турнир проходит в Сингапуре.

Калина преодолел дистанцию за 1 минуту 08,43 секунды. Второе место занял Даниил Смирнов - 1 минута 10,72 секунды. Они выступали в классе SB8 (спортсмены с нарушениями физического здоровья).

Калине 38 лет. Он стал девятикратным чемпионом мира. Также на его счету семь золотых награды на Паралимпиаде.

Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября.

В новость внесена правка (13:35 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - стал девятикратным чемпионом мира. 

