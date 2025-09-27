Ранее "Салават Юлаев" обменял форварда в казанский клуб

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Нападающий Александр Хмелевский вошел в состав казанского "Ак Барса" на гостевой матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против магнитогорского "Металлурга". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Встреча пройдет в субботу. Начало - 14:30 мск.

Для Хмелевского это будет первый матч за "Ак Барс". 23 сентября было объявлено, что "Салават Юлаев" обменял форварда в казанский клуб на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию. Генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов рассказал, что поначалу "Салават Юлаев" договорился об обмене Хмелевского в "Авангард", но "Ак Барс" предложил более выгодные условия. "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Салават Юлаев" получит от "Ак Барса" 230 млн рублей в качестве денежной компенсации.

Хмелевский выступал за "Салават Юлаев" с 2022 года. В прошлом сезоне форвард набрал 57 (25 голов + 32 результативные передачи) очков в 68 матчах регулярного сезона и 15 (8 + 7) очков в 19 матчах плей-офф. В текущем сезоне Хмелевский в 6 играх забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи. В 2021 году в составе сборной США игрок стал бронзовым призером чемпионата мира.