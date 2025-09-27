Рожков: Международный паралимпийский комитет устал от критики со стороны Украины

Члены МПК на Генеральной ассамблее старались не общаться с главой Паралимпийского комитета Украины

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Члены Международного паралимпийского комитета (МПК) старались не разговаривать с президентом Паралимпийского комитета Украины Валерием Шушкевичем на Генеральной ассамблее организации, так как устали от его критики в адрес России. Об этом журналистам рассказал глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

В субботу делегаты Генеральной ассамблеи МПК в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства ПКР в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

"Конечно, как всегда, очень остро выступал президент Паралимпийского комитета Украины, но такое ощущение, что уже все устали от него. Здесь особенно старались представители многих стран с ним не разговаривать. Он продолжает говорить все одно и то же. Практически это выступление [президента Украины Владимира] Зеленского, только в преломлении спорта", - сказал Рожков.

Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.